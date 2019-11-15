В России могут появиться единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу законодательно прописать правила перевозки домашних питомцев в самолетах. Сегодня каждая авиакомпания пускает на борт животных на свое усмотрение, а пассажирам приходится тщательно изучать внутренние распорядки перевозчиков, чтобы пушистый любимец доехал до пункта назначения.

В обращении в Минтранс Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предлагает установить разрешенную массу питомца с учетом переноски, а также дать возможность доплачивать за перевес, пишут «Известия». Это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать неприятных ситуаций, таких как та, что недавно произошла с хозяином толстого кота, летевшего во Владивосток.

В Федеральных авиационных правилах (ФАП) нет четких указаний по габаритам и весу в отношении животных, которых можно брать на борт. ООП предлагает внести поправки в пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа», разрешив провозить в салоне домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышающей 115 см, и общим весом 8 кг – это минимальная норма. Авторы инициативы считают, что перевозчики смогут увеличивать ее, что будет для них дополнительным конкурентным преимуществом.

Напомним, историю кота-путешественника, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишнего веса, рассказал хозяин животного. Питомец набрал вес и превысил установленную авиакомпанией «Аэрофлот» норму. Владелец подменил кота и все же попал на борт самолета, в ответ перевозчик аннулировал накопленные мили пассажира и закрыл счет участника бонусной программы. В соцсетях запустили флешмоб в поддержку кота и его хозяина с хэштегом #бронебагаж.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

В Кургане 19-летний водитель сбил двух подростков. / «185 рублей «округлил» до 713», – екатеринбурженка пожаловалась на новый сервис заказа такси. / В Греции задержали россиян по подозрению в незаконной перевозке мигрантов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»