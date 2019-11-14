Толстый кот, которого не пустили в самолет, начал худеть

Программу похудения начал кот Виктор, хозяин которого был вынужден пойти на обман при перелете из Москвы во Владивосток из-за того, что питомец слишком толстый. Тренировки животного проходят под надзором профессионального тренера.

Заняться спортом, чтобы привести себя в форму, коту предложил приморский хоккейный клуб «Адмирал». «Виктор сегодня принял участие в полноценной тренировке под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина», – сообщается в Instagram команды.

Отмечается, что тренировка прошла «по-серьезному» – канат, беговая дорожка, силовые упражнения. Впрочем, тренер все же позволил пушистому спортсмену некоторые вольности, о которых его подопечные хоккеисты даже не мечтали.

Напомним, история кота-путешественника, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишнего веса, вызвала общественный резонанс. В соцсетях пользователи публикуют фотографии с кошками и собаками в защиту Виктора с хэштегом #бронебагаж. В Госдуме предложили авиакомпании «Аэрофлот» пересмотреть правила перевозки животных.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 14.11.19

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