Петиция, флешмоб и поддержка депутатов: россияне вступились за толстого кота, которого не пустили в самолет

Жители России требуют отменить взвешивание домашних животных при перевозке в салоне самолета. В соцсетях пользователи публикуют фотографии с кошками и собаками, в защиту кота Виктора, хозяин которого был вынужден пойти на обман, чтобы отъевшегося питомца не унесли в багажный отсек. В Госдуме предложили «Аэрофлоту» пересмотреть правила перевозки животных.

Своей историей путешествия с любимцем Виктором Михаил Галин поделился на своей странице в Facebook. По словам мужчины, кот беспрепятственно преодолел границу с России, прилетев из Риги в Москву. С дальнейшим перемещением во Владивосток авиакомпанией «Аэрофлот» возникли сложности. Дело в том, что Виктор в отпуске набрал пару лишних килограмм, его взвесили при регистрации и заявили, что кот полетит в багажном отделении. Хозяин животного был с этим категорически не согласен и пошел на обмен. Он зарегистрировал другую кошку, а получив посадочные талоны, подменил питомца. Снимки из салона самолета Галин также опубликовал в посте.

Позже стало известно, что «Аэрофлот» исключил Михаила Галина из программы лояльности. Авиаперевозчик усмотрел «ряд грубых нарушений правил перевозки багажа», в частности, хозяин вытаскивал кота из переноски, что запрещено правилами. Авиакомпания аннулировала накопленные мили пассажира и закрыла счет участника бонусной программы.

Эта история приобрела широкий общественный резонанс. В Сети появилась петиция, авторы которой просят внести поправку в «Воздушный кодекс Российской Федерации», запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолета. «Какая разница, весит кот 8 или 10 кг, какая разница, весит бульдог 7 или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полет. Вес животного не влияет на комфортный полет пассажиров и самой собаки. Влияют габариты и наличие аллергии», – говорится в петиции. По словам авторов, вес не может быть объективной оценкой габаритов животного. При этом питомцам важно быть с хозяином во время путешествия, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Сам Галин опубликовал в Instagram пост с объяснениями своего поступка, где заявил, что претензий к перевозчику не имеет. Он указал, что техническая возможность перевозки тяжелых животных существует и такая практика распространена в ряде западных стран, где к безопасности относятся очень строго.

Тем временем, в соцсетях запустили флешмоб с хэштегом #бронебагаж. Пользователи публикуют фото своих питомцев, в поддержку Виктора и его хозяина, а также размещают надпись «Я/Мы толстый кот», по аналогии с акцией, проходившей после несправедливого задержания журналиста Ивана Голунова.

Толстого котика поддержал и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он направил депутатский запрос главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

«Считаю, что в таких случаях у пассажира, не имеющего возможности сдать животное в багаж по причине состояния здоровья питомца или слишком длительного перелета, который животное может не перенести, должна быть возможность заплатить за перевес и везти его с собой», – сказал Бурматов РИА «Новости».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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