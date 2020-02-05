Россиянам могут разрешить покупать соседние места в самолетах для своих питомцев

Депутаты Госдумы озвучили несколько предложений по совершенствованию перевозок воздушным транспортом домашних животных. Поводом для пересмотра правил послужили скандальные случаи, где питомцы гибли из-за халатного отношения сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

Одна из идей – разрешить пассажирам выкупать соседние места на борту для установки более габаритной переноски и ее фиксации, пишут «Известия». Предложение озвучил глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов в обращении к Министерству транспорта. Такой вариант позволит вообще отойти от ограниченного веса животного.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить разрешенный вес животного для перевозки в салоне с 8 до 10 кг. В отдельных случаях нужно предусмотреть для питомца (тут речь идет о собаках) возможность лететь в ногах у хозяина, считает Бурматов.

«В ряде авиакомпаний это уже применяется – например, в отношении собак-поводырей. И мне непонятно, почему нельзя ввести еще ряд исключений. Например, для животного, которое из-за определенных его особенностей нельзя перевозить в багажном отсеке – скажем, по состоянию здоровья или в силу возраста. Я предлагаю пообсуждать эти вопросы, а авиакомпаниям пойти навстречу потребителям, ведь это их прибыль», – подчеркнул парламентарий.

Правила перевозки животных решили пересмотреть после нескольких скандалов. В первом пострадал хозяин кота Виктора, когда не пожелал сдавать любимца в багаж, а подменил его на более легкую кошечку. В результате авиакомпания разоблачила пассажира и лишила его бонусных миль. Второй произошел из-за гибели двух котов во время перелета из Нью-Йорка в Москву. «Сколько еще нужно смертей и скандалов, чтобы пойти навстречу людям и начать что-то менять?» – задается вопросом Бурматов.

В Минтрансе заявили, что вопросы перевозок животных воздушным транспортом прорабатываются в рамках межведомственной рабочей группы. В настоящее время в министерстве ждут предложений от авиакомпаний. «В правилах должна быть учтена мировая практика и положения документов IATA (Международная организация, устанавливающая правила и процедуры для авиаперевозчиков) в области перевозок животных», – пояснили в Минтрансе.

Свои идеи готовятся представить и в Общероссийском объединении пассажиров. Там предлагают обратиться к практике перевозок в поездах, где есть места, обозначенные к проезду с питомцами. Люди с аллергией и непереносимостью животных в таком случае могли бы, например, выбрать места в начале салона, отметил глава организации Илья Зотов. Также в законодательстве необходимо прописать ответственность авиакомпаний за гибель домашних животных, подчеркнули в ООП.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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