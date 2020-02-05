«Кошачий» скандал вокруг «Аэрофлота»: хозяева животных настаивают на пересмотре правил авиаперевозок

«Кошачьи» скандалы вокруг авиакомпании «Аэрофлот» могут получить новое продолжение. Возмущенные пассажиры заявляют о жестоком обращении с животными, за что в Уголовном кодексе предусмотрено наказание, и намерены добиться пересмотра правил авиаперевозок, несмотря на бездействие чиновников минтранса РФ и перевозчика. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко – хозяин двух котов, которые погибли при перелете из Нью-Йорка в Софию через Москву, подчеркнул, что авиакомпания не намерена каким-то образом решать ситуацию с перевозкой животных, хотя в его случае речь идет о жестоком обращении с животными, что считается уголовным преступлением. По его словам, проблема не только в «Аэрофлоте», а в общем подходе к проблеме перевозки животных в РФ.

«Мы не имеем ни одного специализированного складского помещения на территории Российской Федерации, которая обрабатывала бы животных в соответчики с правилами IADA. Сейчас (от «Аэрофлота») мы видим только юридические запросы на оценку стоимости животного. Да какая разница, сколько оно стоит. Мы говорим не о цене, а факте гибели и жестоком обращении. Никто не отменял ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), но, к сожалению, в работу она так и не вошла – мы не видим статистику осужденных. Те, кто жестоко относится к животным – люди нездоровые. Если мы получаем такое отношение к животным, что мы потом получим к людям? Если статья не начнет работать на территории нашей страны, мы останемся в диком мире. Мы позоримся, потому что не воспринимаем это всерьез. Подумаешь, какая-то кошка, какая-то собака… кто-то где-то кинул, ударил, убил…» – сказал он.

Чумаченко заявил, что сотрудники «Аэрофлота» отнеслись к смерти животных наплевательски. «То, что стороны диалога не пришли сейчас на встречу, является показателем того, что дальше инструкции грузчиками, которые обрабатывали этот багаж –не пойдет. Погрозят грузчикам пальчиком – и все. И об этом свидетельствуют интервью и представителей обслуживающей компании аэропорта «Шереметьево», – отметил Чумаченко.

По его мнению, сотрудники, которые отгружают багаж, не могли не видеть, что швыряют сумки с животными. «Не нужно иметь учёную степень, чтобы понять, что это были специализированные боксы IADA, одобренные для перевозки животных. Для этого доцентом быть не нужно. Меня подломила эта история. Если мне нужно будет выйти на работу в «Аэрофлот» или управляющую компанию, я дам на это согласие и буду носить эти боксы руками, и показывать, как их надо грузить, как распознать, что есть живой груз», – сказал Чумаченко.

Как считает другой пассажир «Аэрофлота» – хозяин «толстого кота» Виктора, которого не хотели пускать на борт самолета из-за веса, Михаил Галин, последние полгода показали, что в проблеме с авиаперевозкой животных есть «системные проблемы». «Минтранс взялся рассмотреть изменения в правилах. Два месяца рассматривали и пришли к тому, что предпосылок к изменению нет... Мы разработали пакет предложений и передадим их регуляторам. Я отношусь к этому не как к протесту. Мы таким образом можем показать законодателю направление, потому что иногда, поднявшись чуть выше, становится хуже видно, что происходит внизу», – сказал он.

В частности, участники инициативной группы предлагают прировнять минимальный вес животного к весу ручной клади. «Так мы учитываем особенности транспорт: человек знает, что, если 10 кг ручной клади можно с собой брать, значит – животное в переноске может весить 10 кг», – сказал Галин.

Он считает, что нужно разрешить пассажирам выкупать для своих питомцев отдельные места в салоне самолета. «Разрешить пассажирам приобретать место в салоне для животных, но не ранее чем за 48 часов до начала полета; ввести поле информирования в билете для пассажиров с аллергией, чтобы пассажиры не находились в контакте с тем, кто перевозит животных. Авиакомпания сама может распределить их в разные стороны», – отметил он.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев со своей стороны предложил вызвать представителей Минтранса РФ в Госдуму, чтобы детально разобраться с проблемой. «Я знаю, как подобные инициативы годами пытаются реализовать. Может быть, не стоит ждать милости от Минтранса и вызвать, если они не приходят на профильный комитет, в Госдуму и задать вопросы там. Когда не принимаются такие инициативы, в результате мы получаем подобного рода конфликт – то, что мы имеем сейчас», – заключил Горячев.

Как сообщал «Новый День», проблема правил перевозки животных обострилась после нескольких скандалов. В начале ноября Галин летел из «Шереметьево» во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес его кота превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Тогда Галин подменил кота, но авиакомпания разоблачила пассажира и лишила его бонусных миль.

Второй случай произошел 22 января и оказался более трагичным. Чумаченко, который перевозил трех кошек в багажном отделении, в Шереметьево выдали «разбитые боксы с животными», которые «будто кидали с высоты третьего этажа».

Москва, Мария Вяткина

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