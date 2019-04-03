«Авиакомпании перешли к выживанию»: «Ютэйр» винит в убытках кризис и цены на топливо

Авиакомпания «Ютэйр» получила по итогам 2018 года чистый убыток в 4,4 млрд рублей. В конце 2017 году этот показатель был положительным – плюс 930 млн рублей. Об этом говорится в годовом бухгалтерском отчете компании. Аудиторы «Эрнст энд Янг» при этом сомневаются, что общество сможет непрерывно продолжать свою деятельность. Но в самой авиакомпании очень оптимистичны.

Основной причиной тяжелого состояния Utair называет убытки прошлых периодов, полученные в период макроэкономических потрясений в 2014-2015 годах. Также авиакомпания традиционно указывает на рост цен на топливо – рост стоимости авиакеросина превышает инфляцию в три раза, говорится в отчете предприятия. Еще одна проблема – нехватка пилотов, о которой в «Ютэйр» говорили и год назад. «Из-за дефицита пилотов компания недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон»,– говорится в сообщении авиационной компании на сайте структуры.

При этом в 2018 году значительное положительное влияние на отрасль оказал чемпионат мира по футболу. В целом же, по версии «Ютэйр», большинство авиакомпаний перешли в 2018 году от стратегии развития к стратегии выживания.

По данным на 31 декабря 2018 года авиакомпания допустила просрочку по выплате процентов по семилетним кредитам и займам. В компании отмечают, что это сделано для того, чтобы сохранить деньги в неприбыльный зимний период, выплаты намечены на лето, когда спрос на авиаперелеты выше. По двенадцатилетним кредитам обязательства выполнены, добавляют в структуре. Предприятие надеется реструктуризировать долги. Общая сумма краткосрочных кредитов – порядка 68 млрд рублей. Долгосрочных – еще 13 млрд рублей.

Однако прогнозы главы авиакомпании очень позитивны: «В 2019 мы планируем перевезти на 1 млн пассажиров больше. Это пассажиры из регионов, в том числе из родной для Utair Западной Сибири», сказал гендиректор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов, которого цитирует его пресс-служба.

99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

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