Utair хочет сэкономить 10 млн рублей на бумаге и чернилах

Авиакомпания «Ютэйр» надеется сэкономить около 10 млн рублей за счет электронных билетов в аэропорту Сургута. Там установили спецоборудование для считывания штрихкодов. Пока что распечатанные билеты можно использовать только на внутренних рейсах.

«Utair сможет сэкономить в Сургуте 10 млн рублей на бумаге и принтерах для посадочных талонов. Мы рады, что одна из важнейших воздушных гаваней авиакомпании в срочном порядке установила новейшее оборудование», – отметили в компании в пятницу, 12 апреля.

К осени в аэропорту Сургута электронными посадочными смогут воспользоваться пассажиры не только внутренних, но и международных рейсов», – сообщил президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Авиакомпания «Ютэйр» находится в тяжелом финансовом положении. Перевозчик получил по итогам 2018 года чистый убыток в 4,4 млрд рублей. Причинами кризиса в компании называют убытки прошлых лет, скачок цен на топливо и нехватку пилотов. У предприятия огромный объем кзаймов. Общая сумма краткосрочных кредитов – порядка 68 млрд рублей. Долгосрочных – еще 13 млрд рублей.

Соучредителями авиакомпании являются в том числе ХМАО и Тюменская область.

Сургут, служба информации

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