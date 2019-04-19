Utair ищет специалиста, который научит соцсети любить авиакомпанию

Авиакомпания «Ютэйр» ищет смм-менеджера, который будет реагировать на острые темы в соцсетях и поможет увеличить число позитивных отзывов о компании. Об этом сообщается в документах перевозчика.

Заказчик хотел бы, чтобы идеология рекламных кампаний строилась на тезисе о том, что «Ютэйр» – выбор номер один для региональных перелетов по России». «Коммуникация бренда с аудиторией предполагает полный и оперативный учет всех сообщений в социальных медиа», – говорится в документации. «Уникальные преимущества и особенности Utair необходимо активно транслировать через социальные сети», – объясняет заказчик.

СММ-менеджер должен будет работать с блогерами и лидерами мнений, придумывать акции, реагировать на упоминание перевозчика в соцсетях. Итоги тендера будут повдедены через месяц. За этот период все агентства-потенциальные партнеры должны выслать свои ценовые предложения и примеры работ.

Авиакомпания «Ютэйр» получила по итогам 2018 года чистый убыток в 4,4 млрд рублей. У компании огромные долги, которые она надеется реструктуризировать. 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

Основной пункт пересадки – московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов Utair ежедневно. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте.

Ханты-Мансийск, служба информации

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