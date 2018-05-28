Самолет «ЮТэйр» со сломанным шасси приземлился в Москве

Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Магнитогорск-Москва, приземлился в аэропорту Внуково без одного из двух колес на стойке шасси. Оно отвалилось вместе с частью конструкции. При посадке никто не пострадал

«При посадке рейса UT362 Магнитогорск-Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси. Посадка прошла в штатном режиме. Комиссия Utair проводит расследование причин случившегося», – сообщили «Новому Дню» в авиакомпании.

В настоящее время информацию о ЧП проверяют сразу в двух следственных управлениях на транспорте – московском межрегиональном и уральском. Кто в итоге займется расследованием инцидента, будет зависеть от того, на чьей территории производилось техобслуживание судна и где отвалилось колесо.

По непроверенным пока данным, повреждение произошло во время взлета самолета из аэропорта Магнитогорска.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 28.05.18

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