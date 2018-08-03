Авиакомпания «Ютэйр» увеличила убыток почти до четырёх миллиардов рублей

Чистый убыток авиакомпании «Ютэйр» по итогам полугодия 2018 года составил 3,8 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчётности компании. Год назад этот показатель был 2,3 млрд рублей. Выручка на конец полугодия равнялась 25,2 млрд рублей.

Ранее авиакомпания Utair сообщала в годовом отчёте по итогам 2017 года о нехватке пилотов и конкуренции. Правда, год перевозчик закончил всё-таки с чистой прибылью, а вот первый квартал уже с убытком в 2,9 млрд рублей. Авиакомпания прогнозировала рост стоимости топлива в 2018 году.

99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. В состав набсовета компании, напомним, входят в числе прочих замгубернатора Тюменской области Андрей Киселёв и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 03.08.18

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