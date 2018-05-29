Сотрудники «ЮТэйр» завозят в Тюмень тропическую малярию

Сотрудники авиакомпании «ЮТэйр» регулярно завозят на территорию Тюменской области тропическую малярию. За последние пять лет в регионе было зафиксировано 17 случаев малярии, 14 из которых – у выезжающих в длительные командировки в Африку специалистов авиакомпании «ЮТэйр-Инжиниринг». По одному случаю приходится на побывавшего в Индии туриста, тюменца, вернувшегося из командировки в Анголу и студента военного училища, прибывшего из Афганистана.

При этом имеется четко выраженная тенденция роста случаев завозной малярии. Если в 2013 году в области было зафиксировано три случая, то в 2017 году – уже шесть. По данным Роспотребнадзора, Африканская малярия была завезена в Тюменскую область из стран из Судана, Кот-д' Ивуара, Уганды, Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Анголы, ЦАР.

По виду возбудителя случаи распределились следующим образом: Plasmodium falciparum – 13 случаев, Plasmodium vivax – 2 случая, Plasmodium ovale – 2 случая. Последний возбудитель был впервые зарегистрирован на территории Тюменской области (завезен из стран Африки).

Тюмень, служба информации

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