Пассажиры «Ютэйр» семь часов ждали ремонта самолёта

Авиакомпанию «Ютэйр» наказали за задержку рейса на 100 тыс. рублей. Перевозчик не предоставил резервное судно, люди ждали вылета семь часов. Речь идёт о рейсе из Нижнего Новгорода в Сургут с промежуточным пунктом в Екатеринбурге. Вылет был намечен на 26 января 2018 года.

Причина задержки рейса – техническая неисправность воздушного судна. Компания должна была предоставить альтернативный самолёт. Но вместо этого пассажиры семь часов ждали, пока «Ютэйр» починит неисправный борт, пояснили агентству «Новый день» в Уральской транспортной прокуратуре.

Сургут, служба информации

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