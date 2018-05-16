Utair объяснит силовикам, почему не пустила на рейс ребёнка-инвалида

Авиакомпанию Utair проверят следователи из-за ЧП с ребёнком-инвалидом. Перевозчик не пустил на борт мальчика с гипсом на ногах и его отца из-за того, что авиакомпанию заранее не предупредили, что на рейсе есть ребёнок-колясочник. Пассажиры приехали в Курган, чтобы сделать операцию в центре Илизарова. Обратно они должны были вылетать рейсом Курган-Москва 13 мая.

Как сообщили в пресс-службе уральского следственного комитета на транспорте, следователями будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании.

Как ранее рассказал «Вести: Приморье» отец мальчика, семья прибыла в Курган из города Большой Камень. До места назначения добирались поездом, это оказалось очень тяжело. «Приехали мы исправить контрактуры ног. Добирались из Владивостока на поезде с пересадкой в Новосибирске. <…> Эти часы ожидания были очень тяжёлые, настоящий ад. Ехать на такое далёкое расстояние с сыном на коляске на поезде – это просто издевательство над людьми. «Спасибо» нашему Фонду ФСС. Сразу перед выпиской позвонил в Фонд социального страхования Приморского края заказать билеты на самолёт. <…> В итоге нам всё же заказали электронные билеты на авиатранспорт. В день вылета, 13 мая 2018 года, мы с сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что в их записях не указано, что Андрей является инвалидом первой группы. К тому же он колясочник. Ну, и у него гипс на ногах, тогда ему, может, потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. <…> нас не пустили на этот рейс», – сказал представитель мальчика.

В пресс-службе авиакомпании «Ютэйр» агентству «Новый день» сообщили, что семья уже отправлена из Кургана. «Авиакомпания сразу бы обеспечила все условия для перевозки ребёнка, если бы при оформлении билета было указано, что требуется специальная поддержка для пассажира», – говорится в пояснения перевозчика.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 16.05.18

Депутат Югорска сообщил об отставке главы города. / В Когалыме кафе-магазин кормил покупателей из посуды с кишечной палочкой. / Югорских школьников кормили за взятки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»