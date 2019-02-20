Курганская прокуратура наказала виновных в том, что ребенка-инвалида не пустили на борт «ЮТэйр»

Курганская транспортная прокуратура нашла и наказала виновника инцидента, произошедшего 13 мая 2018 года в аэропорту Кургана. Тогда авиакомпания «Utair» не пустила ребенка-инвалида на рейс до Москвы. Мальчик проходил лечение в курганском центре Илизарова, обе его ноги были загипсованы, поэтому требовалось два посадочных места. Однако у авиакомпании отсутствовала информация о необходимости перевозки маломобильного пассажира, и ребенка не пустили в самолет в связи с отсутствием мест.

Как сообщает прокуратура, электронный билет на самолет был приобретен Приморским региональным отделением Фонда соцстрахования РФ, которое в нарушении требований законодательства не сообщило авиакомпании об имеющихся у несовершеннолетнего ограничениях.

Надзорный орган направил в адрес управляющего региональным отделением Фонда представление об устранении нарушений законодательства, однако оно было проигнорировано. Тогда управляющего привлекли к административной ответственности и наложили штраф.

«Кроме того, по иску Курганского транспортного прокурора решением Шкотовского районного суда Приморского края с регионального отделения Фонда взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре.

С целью предотвращения повторения подобных ситуаций надзорное ведомство подготовило памятку «Правила оказания услуг по перевозкам воздушным транспортом пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». Памятка направлена в аэропорт Кургана и в центр Илизарова для размещения и информирования пассажиров.

Напомним, в феврале 2019 года жительнице Хабаровского края пришлось купить 11 билетов на самолет «ЮТэйр», чтобы увезти из Кургана двоих семилетних сыновей-инвалидов. Дети с ДЦП также проходили лечение в курганском центре Илизарова, после операции их подвижность была ограничена. За перевозку до Москвы одного из мальчиков, который может только лежать, ЮТэйр запросил 48 тыс. рублей, для второго, который передвигается на коляске, пришлось приобретать дополнительно место.

Курган, служба информации

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