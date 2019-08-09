Курганский аэропорт нарушал права инвалидов

Прокуратура намерена заставить аэропорт Кургана купить специальный лифт для инвалидов. Надзорная инстанция резонно возмущается: в Зауралье находится научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Иллизаров – туда прибывают люди с различными проблемами двигательного аппарата со всей страны. Разумеется, им нужны условия для перелета, но сейчас их нет.

Проблема вскрылась после того, как жительнице Хабаровского края пришлось покупать 11 билетов на самолет, чтобы увезти из Кургана детей-инвалидов. В самолете для них не было места. Очевидно, проблемы возникли и с доставкой ребят на борт.

«В нарушение требований федерального законодательства аэропорт Кургана не оборудован специальным подъемным устройством (амбулифтом), предназначенным для подъема на воздушное судно с поверхности земли неспособных передвигаться самостоятельно пассажиров», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Там приводят статистику: в 2018 году через аэропорт города рейсами по маршруту Москва – Курган – Москва перевезено около 400 маломобильных пассажиров.

Прокуратура уже вносила исполнительному директору АО «Аэропорт Курган» представление. Но оно не дало результатов – механизм не установили. Тогда надзорная инстанция обратилась в суд. Суд обязал аэропорт в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу купить амбулифт.

Курган, служба информации

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