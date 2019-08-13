Курганский аэропорт сэкономит на покупке лифта для инвалидов

В курганском аэропорту осенью будет установлен специальный лифт для инвалидов. Как сообщил «Новому Дню» директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко, амбулифт не новый, он использовался в аэропорту Красноярска.

«Пока лифт в аресте (ОАО «Аэропорт «Красноярск» пережило процедуру банкротства, – прим. ред.). Ожидается, что арест будет снят в сентябре. Стоимость – 1,5 млн рублей. Новый аппарат стоит порядка 18 млн рублей. Мы его посмотрели, проверили – машина в хорошем, рабочем состоянии», – уточнил Коваленко.

О необходимости установки в курганском аэропорту механизма, предназначенного для подъема пассажиров на воздушное судно с поверхности земли, заявила прокуратура Курганской области.

Надзорное ведомство напоминает, что в Зауралье находится научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Илизарова – туда прибывают люди с различными проблемами двигательного аппарата со всей страны. Разумеется, им нужны условия для перелета, но сейчас их нет.

По статистике, в 2018 году через аэропорт города рейсами по маршруту Москва – Курган – Москва перевезено около 400 маломобильных пассажиров.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.08.19

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