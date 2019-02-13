В Кургане ЮТэйр вынудил мать купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов на рейс до Москвы

Жительнице города Вяземский Хабаровского края Наталье Загуменной пришлось купить больше десяти билетов на самолет «ЮТэйр», чтобы увезти из Кургана двоих семилетних сыновей-инвалидов. Дети с ДЦП проходили лечение в курганском центре Илизарова, после операции их подвижность была ограничена. За перевозку до Москвы одного из мальчиков – Максима, который может только лежать, ЮТэйр запросил 48 тыс. рублей, для второго – Матвея, который передвигается на коляске, пришлось приобретать дополнительно место.

«Мне сказали, что поскольку Максим лежачий, необходимо оплатить девять мест, которые будут заняты для установки носилок. Матвею необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе, не сгибается. Так мне объяснили в аэропорту, сказали, что в этой авиакомпании такие правила. Таких денег у меня с собой не было, я позвонила за помощью в Российский детский фонд, позвонила своим родителям, они часть прислали на карточку, пришлось еще снять с кредитной», – рассказала ИА «Хабаровский край» сегодня Наталья Загуменная.

Чтобы не пропустить рейс из московского Внуково в Хабаровск женщине пришлось заплатить. Итоговая стоимость перелета из Кургана в столицу вместо планируемых 16 тысяч рублей составила более 60 тысяч рублей.

Следователи уже начали проверку по факту нарушении прав матери-одиночки и двух ее несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями передвижения. «Будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

В самой авиакомпании «Новому Дню» сообщили, что Российский детский фонд и другие социальные службы, не связывались с перевозчиком, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Так же, как и в мае 2018 года, социальные службы вообще не предупредили авиакомпанию о том, что ребенку требуются дополнительные места, и Utair самостоятельно оплатил места для перевозки подростка. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», – заявили в «ЮТэйр».

Там пояснили, что для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные 140-килограмовые носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки.

Кроме того перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки.

Курган, служба информации

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