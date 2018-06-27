Авиакомпания Utair сломала инвалидное кресло пассажира

Пассажирка с ограниченными возможностями взыскала с авиакомпании Utair компенсацию морального вреда за то, что во время полёта ей сломали инвалидное кресло. Для этого женщине пришлось обращаться в суд.

«Пассажирка при вылете сдала в багаж кресло-коляску. В пункте назначения она обнаружила повреждения кресла-коляски, исключающие его дальнейшее использование», – рассказали в управлении Роспотребнадзора ХМАО, которое участвовало в деле. Кресло гражданка получила в безвозмездное пользование от регионального отделения Фонда социального страхования.

В ходе судебного заседания установили, что авиакомпания уже возместила ущерб. При этом перевозчик должен выплатить гражданке семь тыс. рублей за причинённый моральный вред. А также – 3,5 тыс. рублей в качестве штрафа за несоблюдение в добровольном порядке законного требования потребителя о компенсации морального вреда.

Редакция запросила позицию авиакомпании по данному судебному делу – после поступления комментариев они будут опубликованы на сайте.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.06.18

Бизнесмен в Югре вышла голой к мэрии, протестуя против повышения пенсионного возраста. / «Сварщик лучше, чем мандарин»: на Урал едет сельский полпред – психолог и юрист. / Глава Тюменской области едет в Югру и на Ямал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»