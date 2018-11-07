Boeing готовит заявление о небезопасности своих новейших лайнеров

Компания Boeing планирует распространить среди операторов новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, о том, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета лайнеры новейшей модификации могут самостоятельно сорваться в крутое пике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, которое произошло 29 октября. Оказалось, что системы контроля за полетом Boeing 737 Max способна самостоятельно опускать нос, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).

Как писал «Новый День», самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море у берегов Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. Обломки лайнера находятся на глубине от 30 до 40 метров. Окончательных выводов о причинах катастрофы пока нет. Разбившийся самолет был выпущен в 2018 году и находился в эксплуатации с августа. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Ранее глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Сурджанто Танджоно со ссылкой на данные бортового самописца заявил, что указатель воздушной скорости разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов, напоминает РИА «Новости». По словам Танджоно, информация, полученная из «черного ящика», подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.11.18

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