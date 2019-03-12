Власти США требуют от Boeing модифицировать системы падающих лайнеров 737 MAX

Федеральное управление авиации США (FAA) заявило о намерении обязать авиастроительную корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Соответствующий документ опубликован на портале ведомства.

В управлении проанализировали отчеты о вероятных причинах крушения лайнеров данного типа в Эфиопии и Индонезии и признали сходство между ними. В то же время в ведомстве подчеркнули, что не обладают достаточной информацией и не могут делать какие-либо выводы.

Впрочем, авиационные власти США заявили, что обяжут Boeing модернизировать систему управления самолетами 737 MAX 8 и 737 MAX 9 MCAS, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Планируется, что данные изменения станут обязательными не позднее апреля 2019 года. Кроме того, корпорация должна скорректировать руководство по обучению пилотов управлению указанными моделями лайнеров.

В Boeing уже поспешили заверить, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели. Ранее FAA признало лайнеры данного типа пригодным для полетов.

Вчера, 11 марта, стало известно, что власти Индонезии вслед за Китаем и Эфиопией приостановили полеты самолетов Boeing-737 Max 8. В индонезийском минтрансе заявили, что временный запрет на использование Max будет действовать со вторника, 12 марта. Самолеты будут возвращены в эксплуатацию после того, как летные инспекторы проведут сертификацию всех лайнеров.

Решение о приостановке полетов Boeing-737 Max 8 также приняла британская авиакомпания Cayman Airways. Запрет будет действовать до тех пор, пока перевозчит не получит дополнительную информацию о состоянии лайнеров.

Ранее власти Китая решили приостановить полеты Boeing-737 Max 8 на внутренних рейсах с 18:00 11 марта 2019 года. В Управлении гражданской авиации КНР отметили, что данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности авиаперелетов в Китае. В китайской авиации используется 96 самолетов Boeing 737 Max.

Аналогичное решение о приостановке полетов Boeing-737 Max 8 приняла авиакомпания Ethiopian Airlines, сообщила пресс-служба компании в Twitter. Такой шаг был сделан в качестве дополнительной меры предосторожности, отмечается в сообщении.

Как писал «Новый День», в России новейшие лайнеры Boeing-737 Max 8 эксплуатирует только авиакомпания S7. Перевозчик пока не планирует приостанавливать полеты своих двух лайнеров этой модели. Представитель S7 Airlines сообщил, что специалисты авиакомпании следят за расследованием катастрофы в Эфиопии и находятся в контакте с производителем.

Напомним, утром в воскресенье направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все 157 находившихся на борту человек погибли, среди них было 22 сотрудника ООН и связанных с ней структур. Всего среди погибших – представители 35 стран, включая трех россиян.

Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием новейшего самолета Boeing-737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели индонезийской авиакомпании Lion Air разбился при наборе высоты у побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на борту – 181 пассажир и восемь членов экипажа. Причиной крушения, по предварительным данным, стала неисправность системы контроля полета, которая отправила лайнер в пике.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.03.19

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