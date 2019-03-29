Эксперты сделали выводы о причинах крушения Boeing 737 MAX

Эксперты пришли к выводу, что катастрофа Boeing 737 MAX в Эфиопии произошла из-за ошибки в работе системы корректировки положения самолета в полете Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ввиду конструктивных особенностей и положения двигателей Boeing 737 MAX во время полета стремится к кабрированию (задирает нос), что потенциально грозит потерей скорости и падению самолета. Чтобы избежать этого инженеры Boeing придумали MCAS, которая призвана корректировать угол наклона воздушного судна во время полета, не сообщая об этом пилотам.

Ошибка в работе датчика могла привести к тому, что MCAS решила, что угол атаки самолета увеличился, и направила его к земле раньше, чем пилоты смогли что-то исправить, считают эксперты. Официальное оглашение итогов исследования черных ящиков ожидается в ближайшие дни.

Как писал «Новый День», самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение 10 марта вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Все находившиеся на борту 157 человек погибли. Это крушение стало вторым за последние полгода для машин этого типа: в октябре 2018 года в Индонезии разбился 737 MAX авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.03.19

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