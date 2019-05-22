Крупнейшие перевозчики Китая потребовали от Boeing компенсации за простой 737 Max

Три крупнейших авиаперевозчика Китая потребовали у американской корпорации Boeing компенсации понесенных ими убытков из-за вынужденного простоя лайнеров 737 Max, сообщает агентство Reuters. Первой свои требования американскому производителю предъявила China Eastern Airlines. Сегодня к ней присоединились государственная авиакомпания Air China и крупнейший по числу самолетов авиаперевозчик Китая – China Southern Airlines. Об этом сообщает центральное телевидение Китая.

По оценкам экспертов, опрошенных Reuters, ежедневные убытки китайских авиакомпаний из-за приостановки использования этих самолетов могут достигать 100 тыс. юаней (около $14 тыс.) на одно воздушное судно. Ранее компенсации у Boeing за простой 737 Max уже потребовали и другие авиакомпании мира, включая Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair и Flydubai.

Напомним, за последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air. Жертвами крушения стали 189 человек. В марте 2019 года лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, погибли все находившиеся на борту 157 человек.

После крушения в Эфиопии многие страны, включая Россию, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а компания приостановила их поставки клиентам. В конце марта американский производитель сообщил, что разработчики обновили программное обеспечение системы управления полетом MCAS.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 22.05.19

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