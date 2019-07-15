Стало известно, когда для Boeing 737 MAX откроют небо

Полеты самолетов Boeing 737 MAX с большой вероятностью не будут возобновлены до 2020 года. Это связано с тем, что на решение проблем с программным обеспечением лайнеров требуется много времени, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Точные сроки на сегодняшний день не установлены. Компании предстоит удовлетворить требования американских регуляторов. Исходя из наиболее вероятного сценария развития событий, лайнеры 737 MAX должны возобновить полеты в январе 2020 года, пишет издание.

Также отмечается, что разработка и сертификация ПО и изменений в программе обучения пилотов якобы неоднократно откладывались. Boeing, Федеральное управление гражданской авиации США и международные регуляторы сильно расширили анализ проблем – их интересует как действия при чрезвычайных ситуациях, так и «потенциально подозрительные» электронные компоненты.

Как писал «Новый День», Boeing 737 MAX дважды попадали в крупные авиакатастрофы – в 2018 году лайнер этой модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек, а в марте текущего года самолет упал в Эфиопии, жертвами стали 157 человек. После последней аварии власти многих стран, включая Россию и США, приостановили эксплуатацию лайнеров 737 MAX из соображений безопасности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.07.19

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