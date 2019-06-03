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Понедельник, 3 июня 2019, 09:03 мск

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Дефектные детали обнаружены в десятках самолетов Boeing

В самолетах Boeing моделей 737NG и 737MAX обнаружены не соответствующие нормам прочности детали. Федеральное авиационное управление предписало компаниям, владеющим воздушными судами с дефектными элементами, снять их в течение десяти дней.

Не соответствующие требованиям безопасности рельсы отклоняемых предкрылков установлены на 133 самолета NG и 179 MAX, передает Reuters. Эти элементы могут выйти из строя раньше срока и треснуть, что приведет к повреждению самолета в полете, говорится в сообщении американского регулятора.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней устранить нарушения.

Напомним, многие страны отказались от эксплуатации самолетов 737МАХ после того, произошли две авиакатастрофы с воздушными судами этой модели. В марте потерпел крушение Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. В ноябре прошлого года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.06.19

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