Boeing обвинили в умышленном сокрытии дефектов управления лайнерами 737 MAX

Компания Boeing за год до крушения самолета 737 MAX в Индонезии знала о проблеме с системой предупреждения пилотов о неисправных датчиках угла атаки в самолетах, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, после крушения 737 MAX в Индонезии авиастроительная компания предоставила частичные и непоследовательные объяснения отдельным авиакомпаниям и пилотам. Лишь спустя пять месяцев после крушения самолета той же модели в Эфиопии компания стала более открыто делиться информацией о проблеме в работе систем безопасности новейших лайнеров, пишет газета.

Ранее WSJ писала, что Boeing не уведомила перевозчиков, что входившая в стандартную комплектацию ранних версий лайнеров система безопасности Disagree Alert, в новых моделях MAX входила только в дополнительный пакет опций. По данным издания, об этом стало известно после крушения самолета Lion Air в ноябре 2018 года. В связи с этим инспекторы FAA рассматривали возможность полного запрета полетов новых самолетов Boeing, но вскоре регулятор отказался от этой идеи.

Как писал «Новый День», в марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул вблизи от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После недавней катастрофы около 20 стран закрыли воздушное пространство для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.05.19

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