О проблемах Boeing 737 MAX знали в Конгрессе США, но полеты не остановили

Boeing 737 MAX могут нести угрозу при эксплуатации. Такие выводы сделали сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США еще в ноябре 2018 года. Несмотря на это, полеты лайнеров данного типа приостановлены не были, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, ФАУ представило документы о проблемах Boeing 737 MAX на рассмотрение в ходе слушаний в комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США. Из них следует, что отчет был сформирован после катастрофы лайнера данного типа авиакомпании Lion Air в конце октября 2018 года у побережья Индонезии, которая унесла жизни 189 человека.

В докладе содержатся выводы, что лайнеры Boeing 737 MAX будут падать раз в два – три года, если не внести технические доработки в систему автоматического управления полетом. Несмотря на это, руководство ФАУ, не стало накладывать запрет на эксплуатацию самолетов данного типа в надежде, что системы самолетов будут оперативно доработаны.

По словам главы ФАУ Стивена Диксона, возглавляемой им организации следовало принять иное решение, но в тот момент исполняющим обязанности главы регулятора был другой человек – Дэниел Элуэлл.

Как писал «Новый День», «треснувшие» лайнеры стали ударом по репутации Boeing в связи с отзывом из эксплуатации в этом году всех самолетов 737 MAX. Полеты самолетов данного типа Boeing были приостановлены весной, так как менее чем за год разбились два таких лайнера.

Первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Следствие предварительно показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением дала сбой система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 MAX. В сентябре китайские перевозчики оценили свои потери из-за простоя лайнера в $500 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.12.19

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