Конгрессмены обвинили в крушении 737 MAX авиауправление США и Boeing

Ответственность за крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air лежит на самом авиастроительном концерне, а также на Федеральном авиационном управлении(ФАУ) США. Такое заявление было сделано по итогам заседания комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей конгресса США

Соответствующие выводы содержатся в опубликованном докладе комитета по итогам проведенного расследования. Конгрессмены считают, что катастрофы 737 MAX произошли из-за ошибок, допущенных при проектировании лайнера, а ФАУ в свою очередь не выполнило обязанности по их выявлению. «Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолеты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены», – приводит ТАСС выдержку из документа.

Как писал «Новый День», эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился у берегов Индонезии вскоре после взлета. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года катастрофа самолета данной модели произошла в Эфиопии. Ее жертвами стали 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max.

Следствие показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением дала сбой система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 Max. В сентябре 2019 года китайские перевозчики оценили свои потери из-за простоя лайнеров в $500 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.03.20

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