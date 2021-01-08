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Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о мошенничестве с 737 MAX

Американская авиастроительная компания Boeing выплатит $2,5 млрд в рамках урегулирования дела о сговоре при строительстве самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.

Компания заплатит $244 млн в качестве штрафа Минюсту, $1,77 млрд в качестве компенсации клиентам, а также $500 млн в качестве компенсации в фонд жертв авиакатастроф.

Факты мошенничества и обмана вскрылись после крушения самолетов данного типа авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора США Дэвид Бернс. Boeing признала, что сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования, которые двое ее сотрудников передали в Федеральное управление гражданской авиации США, были неполными.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года у побережья Индонезии разбился Boeing 737 MAX компании Lion Air. Тогда жертвами катастрофы стали 189 человек. 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, рухнул через несколько минут после взлета в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и ЕС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.01.21

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