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Понедельник, 13 января 2020, 10:14 мск

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ВВП США сдал из-за проблем у Boeing

Рост экономики США снизится на 0,5%, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. По его словам, это связано с трудностями компании Boeing, которые возникли в связи с проблемами у новейших лайнеров модели 737 Max. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Столь значительные показатели он объяснил тем, что Boeing является одним из крупнейших экспортеров в стране. Ранее Мнучин заявлял, что рост ВВП США в 2020 году составит от 2% до 3%, но теперь скорректировал прогноз. «Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing», – рассказал глава Минфина.

Ранее концерн Boeing опубликовал внутренние документы, касающиеся лайнера модели 737 Max, в том числе переписку работников, критиковавших проект. Так, один из сотрудников компании, говоря о работе компьютерной системы управления самолетом, сказал: «Этот самолет был разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян». Его коллега в свою очередь отметил, что не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах данного типа. «Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок (вырезано цензурой)", – заявил другой сотрудник Boeing.

По словам другого сотрудника, в концерне имеются системные проблемы, устранить которые не представляется возможным, так как начальство мало что понимает в авиастроении, однако требует от сотрудников выполнять определенные задачи.

Как писал «Новый День», эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился у берегов Индонезии вскоре после взлета. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года катастрофа самолета данной модели произошла в Эфиопии. Ее жертвами стали 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max.

Следствие показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением дала сбой система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 Max. В сентябре 2019 года китайские перевозчики оценили свои потери из-за простоя лайнеров в $500 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.01.20

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