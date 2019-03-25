WP: Boeing использовала коррупционные схемы ради попустительств при надзоре

Американская корпорация Boeing использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора за своей деятельностью, пишет The Washington Post. В частности, компания потратила около $15 млн на лоббирование интересов в конгрессе, в Федеральном авиационном управлении США и в других федеральных агентствах в прошлом году, сообщает издание.

«Американский промышленный гигант потратил десятилетия, чтобы наладить серьёзные связи по всему Вашингтону», – говорится в статье. Там также говорится, что компания активно продвигала вопрос об ослаблении государственного надзора за её деятельностью. Ранее СМИ сообщали, что Минтранс США проводит проверку по факту возможного нарушения со стороны американского Федерального управления гражданской авиации (FAA) нормы безопасности. Ведомству теперь предстоит установить, при каких обстоятельствах и условиях были разрешены полёты Boeing 737 MAX.

Как писал «Новый День», 10 марта Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт вскоре после взлета из Аддис-Абебы. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту.

После авиакатастрофы в Эфиопии большинство стран, включая Россию, США и Китай, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Концерн Boeing выпустил заявление, в котором подчеркнул, что верит в безопасность данной модели, но обещал выпустить дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.03.19

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