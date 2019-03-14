США приземлили на неопределенный срок все лайнеры Boeing 737 MAX

США вслед за десятками других стран запретили полёты лайнеров Boeing 737 MAX после катастрофы самолёта данной модели в Эфиопии. Решение, принятое президентом США Дональдом Трампом поддержал авиастроительный концерн – производитель самолетов данной серии. При этом в Boeing выразили уверенность в безопасности своих лайнеров.

На фоне этих событий акции Boeing стремительно падают. По мнению специалистов, репутацию этих моделей уже не спасти и на компанию могут лечь все расходы, которые понесли авиаперевозчики в связи с инцидентом.

«Эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX, находящихся сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме. По его словам, полёты лайнеров этих моделей прекращены до особого распоряжения, передает RT. Американский лидер также уточнил, что в ближайшее время Федеральное управление гражданской авиации США выступит с официальным заявлением и новыми подробностями об инциденте в Эфиопии.

Отметим также, что авиакомпания Ethiopian Airlines, чей лайнер разбился 10 марта вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, заявила, что оба бортовых самописца были обнаружены. Их направят на расшифровку во Францию, сообщил авиаперевозчик на своей странице в Twitter. По мнению наблюдателей, тот факт, что расшифровка будет проводиться не в США, очень важен. Это позволит избежать подтасовки фактов, в чем может быть заинтересован крупнейший американский авиастроительный концерн.

Напомним, 10 марта на территории Эфиопии произошла катастрофа самолёта Boeing 737 MAX 8. В результате погибли все 157 человек, находившихся на борту. Лайнер аналогичной модели разбился менее чем за полгода до этого в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.03.19

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