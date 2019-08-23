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Расследования "Нового Дня"

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NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2019, 16:10 мск

Новости Транспорт

Обновленное ПО Boeing 737 MAX будут тестировать неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США планирует привлечь к тестированию нового программного обеспечения (ПО), используемого в Boeing 737 MAX, пилотов с незначительным опытом. Таким образом они рассчитывают выяснить, справятся ли сотрудники авиакомпаний с управлением лайнером, у которого обновили ПО для MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, с мая 2019 года эксплуатация лайнеров данного типа была приостановлено после второй за полгода авиакатастрофы. В Соединенных Штатах самолеты серии 737 MAX имеются во флоте трех перевозчиков: Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.

Как писал «Новый День», в октябре 2018 года у побережья Малайзии упал Boeing 737 MAX, принадлежавший компании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. А 10 марта этого года также вскоре после взлета разбился самолет Ethiopian Airlines в Эфиопии. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что к падению самолетов привел сбой в работе электронной системы MCAS.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.08.19

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