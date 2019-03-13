«Boeing был неуправляемым»: пилот упавшего в Эфиопии лайнера сообщал о проблемах в системе управления

Пилот самолета авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 Max, упавшего 10 марта, сообщил диспетчерам о проблемах в системе управления полетом перед крушением. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора перевозчика Тевольда Гебремариама.

По его словам, он ознакомился с записью переговоров пилота и диспечера. Ни о каких внешних проблемах, например, о столкновении с птицей, пилот не говорил, сообщил Гебремариам. Глава авиакомпании отметил, что у пилота возникли проблемы с управлением полетом, и он хотел вернуться в аэропорт Аддис-Абебы.

Гебремариам также сообщил, что бортовые самописцы, найденные на месте авиакатастрофы, будут отправлены для расшифровки в Европу – в какую страну, пока еще не решено.

Как сообщал «Новый День», самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби, разбился утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через 6 минут после взлета. Все 157 находившихся на борту человек погибли, среди них было 22 сотрудника ООН и связанных с ней структур. Всего среди жертв – представители 35 стран, включая трех россиян.

Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием новейшего самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели индонезийской авиакомпании Lion Air разбился при наборе высоты у побережья острова Ява. Погибли все находившиеся на борту – 181 пассажир и восемь членов экипажа. Причиной крушения, по предварительным данным, стала неисправность системы контроля полета, которая отправила лайнер в крутое пике.

Стоит отметить, что десятки стран по всему миру временно отказались от эксплуатации Boeing 737 Max 8 и закрыли для него воздушное пространство из-за соображений безопасности. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выпустило распоряжение, согласно которому полеты Boeing 737 Max были приостановлены практически во всех странах Европы. В России эти самолеты эксплуатирует лишь авиакомпания S7: в ее авиапарке два лайнера Boeing 737 Max 8. Перевозчик также приостановил их полеты. В то же время США и Канада не стали вводить никаких ограничений на использование этих самолетов. Федеральная авиационная служба США заявила, что оснований запрещать полеты Boeing 737 Max 8 нет, ссылаясь на отсутствие систематических проблем у этой модели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

Экзамен не сдан: власти Челябинска не осмелились обсуждать проблемы города в прямом эфире. / В Нигерии под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек. / В Тамбове ледяная глыба переломала девушке позвоночник и кости таза. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»