В самолетах Boeing обнаружили катастрофически опасные трещины

В самолетах Boeing были обнаружены скрытые трещины, которые сулят катастрофические последствия. Власти США назначили проверки. Эксперты заявили о новых проблемах для корпорации и перевозчиков после отказа от эксплуатации самолетов семейства MAX.

Проблемы обнаружились у лайнеров предыдущего поколения самолетов Boeing 737 Next Generation, которое представлено на рынке четырьмя вариантами с обозначениями −600, −700, −800 и −900. Трещины обнаружились в скрытом элементе конструкции – вилочном соединении крыла и фюзеляжа «pickle fork». Таких соединений у 737NG четыре.

До сегодняшнего дня узел считался надежным. Он рассчитан на весь срок эксплуатации самолета – свыше 90 тыс. циклов «взлет-посадка». Первая серьезная трещина была обнаружена в ходе недавней инспекции относительно «свежего» самолета Boeing 737NG, на счету которого было всего 35 тыс. циклов «взлет-посадка», передает телеканал KOMO-TV. «Странно, что трещина образовалась в этой вилке. Она вообще не должна ломаться в течение всего периода службы», – рассказал бывший инженер Boeing на условиях анонимности.

В корпорации подтвердили наличие проблемы. «Безопасность и качество являются нашим приоритетом. Boeing уведомил Федеральное управление и находится в контакте с эксплуатантами 737NG по вопросу трещин, найденных на небольшом количестве самолетов, проходящих модернизацию», – заявили в компании.

По словам источника в правительстве США, пока не известен масштаб проблемы, сложно сказать, к каким последствиям это приведет – речь может идти о визуальном осмотре всех самолетов и даже временной приостановке полетов.

Boeing 737 Next Generation – один из самых популярных самолетов в мире, множество этих самолетов находится в эксплуатации и российских компаний, отмечает «Газета.ру». Сборка этого семейства летающего уже полвека популярного Boeing 737 началась в 1996 году, последний самолет покинул сборочный цех в городе Рентоне минувшим летом. Всего за 22 года производства было заказано свыше 7 тыс. таких самолетов, самой популярной модификацией был 737-800.

Треснувшие лайнеры могут стать новой проблемой для Boeing, серьезным ударом по репутации которой стал отзыв из эксплуатации в этом году всех самолетов 737 MAX. Как писал «Новый День», полеты Boeing 737 MAX были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте этого. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Следствие предварительно показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением сбой дала система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 MAX. Китайские перевозчики уже оценили свои потери из-за простоя лайнера в $500 млн.

Москва, Иван Гридин

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