Лайнер, летевший в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Крыму

Самолет, вылетевший в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Boeing 747-446 авиакомпании Россия сегодня в 11:45 вылетел из Симферополя, но, покружив над Джанкойским районом, запросил посадку в Симферополе.

«Борт благополучно приземлился. Пассажиры будут отправлены в Санкт-Петербург резервным рейсом в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.

Причина возвращения авиалайнера – проблемы с закрылками.

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Симферополь, Лиана Макоба

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