Топливные баки 400 лайнеров Boeing 737 Max проверяют на наличие мусора

Авиастроительная компания Boeing организовала внеплановую проверку более 400 новых лайнеров модели 737 MAX. Соответствующее решение было принято после обнаружения в топливных баках одного из самолетов посторонних предметов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, инородные материалы, среди которых были части инструментов и ветошь, удалось обнаружить в новых, еще не предоставленных перевозчикам самолетах. По словам генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса, подобное «абсолютно недопустимо». В связи с этим организованы дополнительные ревизии, призванные исключить наличие посторонних предметов в топливных системах лайнеров.

Как писал «Новый День», эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился у берегов Индонезии вскоре после взлета. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года катастрофа самолета данной модели произошла в Эфиопии. Ее жертвами стали 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max.

Следствие показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением дала сбой система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 Max. В сентябре 2019 года китайские перевозчики оценили свои потери из-за простоя лайнеров в $500 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.02.20

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