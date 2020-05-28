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Четверг, 28 мая 2020, 09:24 мск

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Boeing возобновляет производство печально известных 737 MAX

Американская корпорация Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, сообщает пресс-служба компании. Выпуск лайнеров этой модели был прекращен в январе 2020 года после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии.

Из заявления авиастроителей следует, что пока объемы производства небольшие, поскольку компания внедрила более десятка инициатив для поддержке безопасности на рабочих местах и сохранения качества продукции. Там также пообещали, что темпы производства будут постепенно наращиваться уже в текущем году.

Руководство Boeing признало, что причиной обеих катастроф 737 MAX стал сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система автоматически корректировала положение самолета в воздухе, что приводило к падению лайнеров, несмотря на предпринимаемые пилотами действия.

В марте 2019 года Boeing сообщила, что программное обеспечения MCAS было обновлено и «прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета». В ноябре 2019 года авиастроители заявили, что коммерческие полеты лайнера возобновятся в январе 2020 года, однако этого не случилось, так как были выявлены новые уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.05.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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