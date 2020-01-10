Сотрудники Boeing о 737 МАХ: «Разработка клоунов под надзором обезьян»

Концерн Boeing опубликовал внутренние документы, касающиеся лайнера модели 737 Max, в том числе переписку работников, критиковавших проект. Публикация снабжена извинениями за содержание переписки и предупреждением, что в ней содержатся провокационные заявления, передает Reuters.

Новая порция документов, обнародованная 9 января, была направлена Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Конгрессу США еще в декабре, отмечает «Немецкая волна». Из документов следует, что сотрудники авиаконцерна знали о проблемах 737 Max и, вероятно, не хотели афишировать их федеральным регуляторам.

Так, один из сотрудников Boeing, говоря о работе компьютерной системы управления самолетом, сказал: «Этот самолет был разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян». Его коллега в свою очередь отметил, что не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах данного типа. «Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок (вырезано цензурой)", – заявил другой сотрудник Boeing.

После изучения переписки складывается мнение, что Boeing ради экономии средств хотел избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 Max, лоббируя интересы свои интересы при возникновении вопросов у регуляторов. По словам другого сотрудника, в концерне имеются системные проблемы, устранить которые не представляется возможным, так как начальство мало что понимает в авиастроении, однако требует от сотрудников выполнять определенные задачи.

Руководство Boeing охарактеризовало переписку, как неприемлемую и принесла извинения регулятору, Конгрессу, клиентами и пассажирами.

Как писал «Новый День», эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 разбился у берегов Индонезии вскоре после взлета. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года катастрофа самолета данной модели произошла в Эфиопии. Ее жертвами стали 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max.

Следствие показало сходство происшествий: в обоих лайнерах перед падением дала сбой система автоматического управления MCAS. Мировые авиакомпании просят компенсацию у Boeing за задержку заказов и убытки, вызванные катастрофами с участием 737 Max. В сентябре 2019 года китайские перевозчики оценили свои потери из-за простоя лайнеров в $500 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.01.20

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