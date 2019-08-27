«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX. По данным Financial Times, основанием для иска стало якобы имевшее место сокрытии информации о пригодности самолёта модели 737 MAX к полётам.

«В иске, который был подан в суд в округе Кук города Чикаго, указывается, что Boeing намеренно скрывал информацию о пригодности MAX 737 к полётам от своих покупателей, включая «Авиакапитал-Сервис», для того чтобы убедить их купить воздушное судно», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении, напоминает RT.

Как писал «Новый День», с мая 2019 года эксплуатация лайнеров данного типа была приостановлена после второй за полгода авиакатастрофы. В Соединенных Штатах самолеты серии 737 MAX имеются во флоте трех перевозчиков: Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.

В октябре 2018 года у побережья Малайзии упал Boeing 737 MAX, принадлежавший компании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. А 10 марта этого года также вскоре после взлета разбился самолет Ethiopian Airlines в Эфиопии. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что к падению самолетов привел сбой в работе электронной системы MCAS.

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