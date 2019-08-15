Boeing отложил поставки новейшего дальнемагистрального 777X из-за проблем

Американский авиапроизводитель Boeing отложил поставки новейшего дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета 777X из-за проблем с двигателем и на фоне кризиса с моделью 737 Max. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. «Мы пересмотрели график нашей программы развития и потребности наших нынешних клиентов в 777X и решили изменить график», – заявил представитель корпорации Пол Бергман.

Очередная задержка произошла на фоне запрета на полеты лайнеров 737 Max, причиной которого стали две катастрофы с участием этих новейших самолетов от Boeing, а также проблем с поставками двигателей для 777X, вызвавшими ранее перенос первого полета образца 777-9 на 2020 год.

Данное решение вряд ли позволит в срок предоставить новейший самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, которая планирует использовать его в 21-часовых беспосадочных рейсах Сидней – Лондон. Первые поставки были намечены на 2022 год, запуск самого длинного в мире коммерческого рейса – на 2023 год. «Мы продолжаем взаимодействовать с нашими текущими и потенциальными клиентами в том, как мы можем удовлетворить потребности их парка. Это касается и нашего уважаемого клиента Qantas», – подчеркнул Бергман.

По данным портала The Air Current, изначально модель 777-9 планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, а предназначенную для сверхдальних полетов модель 777-8 – в 2022 году. Фактически решение Boeing означает заморозку программы 777X, что может негативно сказаться на конкуренции компании с европейским производителем Airbus, который ранее выпустил дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет A350-1000.

На сегодняшний день единственными клиентами Boeing по программе 777-8 являются авиакомпании Emirates и Qatar Airways, отмечает RNS. В июне газета The Seattle Times сообщала, что Emirates еще ведет переговоры с американским производителем и может пересмотреть свой заказ.

Как писал «Новый День», Boeing 737 MAX дважды попадали в крупные авиакатастрофы – в 2018 году лайнер этой модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек, а в марте текущего года самолет упал в Эфиопии, жертвами стали 157 человек. После последней аварии власти многих стран, включая Россию и США, приостановили эксплуатацию лайнеров 737 MAX из соображений безопасности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.08.19

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