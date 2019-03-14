Росавиция запретила полеты лайнеров Boeing 737 MAX над Россией

Росавиация запретила полеты над территорией России самолетов Boeing 737 MAX. Соответствующее решение было принято в ходе заседания коллегии Росавиации, рассказал глава ведомства Александр Нерадько.

Он сообщил, что в связи с принятым решением Росавиация разослала через средства авиасвязи соответствующее оперативное уведомление – NOTAM. В нем, как указал Нерадько, говорится, что «в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации (Boeing 737 MAX 8 и 9) до особого указания (со стороны ведомства) запрещены».

Решение о снятии запрета, как указал Нерадько, будет основываться на анализе «тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing», передает РБК.

Как писал «Новый День», сегодня стало известно о том, что США вслед за десятками других стран запретили полёты лайнеров Boeing 737 MAX после катастрофы самолёта данной модели в Эфиопии. Решение, принятое президентом США Дональдом Трампом, поддержал авиастроительный концерн – производитель самолетов данной серии. При этом в Boeing выразили уверенность в безопасности своих лайнеров.

На фоне этих событий акции Boeing стремительно падают. По мнению специалистов, репутацию этих моделей уже не спасти и на компанию могут лечь все расходы, которые понесли авиаперевозчики в связи с инцидентом.

Напомним, 10 марта на территории Эфиопии произошла катастрофа самолёта Boeing 737 MAX 8. В результате погибли все 157 человек, находившихся на борту. Лайнер аналогичной модели разбился менее чем за полгода до этого в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.03.19

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