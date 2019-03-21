Boeing косвенно признал недоработки модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что концерн Boeing занят разработкой перечня необходимых изменений для авиакомпаний, включающий новое программное обеспечение (ПО) по управлению полетами в Boeing серии 737 MAX. Отмечается, что управление сообщило иностранным регуляторам и авиакомпаниям, что установка обновлений является приоритетом.

Как писал «Новый День», 10 марта Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт вскоре после взлета из Аддис-Абебы. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту.

После авиакатастрофы в Эфиопии большинство стран, включая Россию, США и Китай, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Концерн Boeing выпустил заявление, в котором подчеркнул, что верит в безопасность данной модели, но обещал выпустить дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.03.19

ЦИК Украины отказалась регистрировать 24 российских наблюдателя, назначенных Евросоюзом. / Гаагский суд пересмотрел приговор Радована Караджича. / Газпром приступил к уведомлению стран о прекращении транзита газа через Украину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»