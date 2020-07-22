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Среда, 22 июля 2020, 13:54 мск

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США объявили о сроках возобновления полетов Boeing 737 MАХ

Авиакомпании смогут возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров не ранее февраля 2021 года, пишет The Wall Street Journal. Такие сроки объясняются необходимостью получения сертификации на новое программное обеспечение лайнеров, которое должно заверить Федеральное авиационное управление США (ФАУ).

Для получения разрешений за пределами США растянется странах на несколько недель, а проверочные работы по техобслуживанию лайнеров и подготовке пилотов потребуют еще дополнительного времени.

По оценкам наблюдателей, ввод лайнеров в эксплуатацию задержится в том числе и из-за новогодних праздников, которые осложнят начало пассажирских перевозок.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

В октябре 2018 года у побережья Индонезии разбился Boeing 737 MAX компании Lion Air. Тогда жертвами катастрофы стали 189 человек. 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, рухнул через несколько минут после взлета в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и в странах ЕС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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