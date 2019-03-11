Погибший при крушении Boeing в Эфипоии россиянин имел медаль «За возвращение Крыма»

Стали известны подробности о россиянах погибших при крушении пассажирского Boeing 737 MAX в Эфиопии. По данным telegram-канал Baza россиянин Александр Поляков в 2014 году был награжден медалью «За возвращение Крыма». Сообщается, что Поляков получил награду от Министерства обороны России 17 апреля 2014 года.

Помимо него во время авиакатастрофы в Эфиопии погибли еще двое россиян – Екатерина Полякова и Сергей Вяликов. Последний был известным бейсджампером и экстремалом, работал в Федерации парашютного спорта России. Сейчас российские дипломаты ведут переговоры с родными погибших.

По последним данным, на борту разбившегося самолета было 157 человек из 33 стран. Выжить никому не удалось. Среди погибших граждане Эфиопии, Канады, КНР, США, Италии, Индии, Франции, Великобритании, Египта, Кении.

Как писал «Новый День», пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Он совершал полет из Аддис-Абебы в Найроби. Представители Ethiopian Airlines заявили, что авиалайнер был введен в эксплуатацию лишь 4 месяца назад.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.19

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