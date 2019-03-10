В Эфиопии разбился Boeing со 149 пассажирами и 8 членами экипажа

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Лайнер совершал полет из Аддис-Абебы в Найроби, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя авиаперевозчика. По предварительным данным, самолет разбился вскоре после взлета из столицы Эфиопии.

«Подтверждено, что это произошло в 8:44 утра по местному времени», – сообщил представитель Ethiopian Airlines. По его словам, на борту лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

На странице Ethiopian Airlines в Facebook позже сообщили, что крушение произошло в районе эфиопского города Бишофту (Дэбрэ-Зэйт, который находится в 40 км к юго-востоку от Аддис-Абебы). Самолет вылетел из аэропорта в 08:38 по местному времени, в 8:44 связь с ним была потеряна.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Подтвержденной информацией о выживших или возможных причинах катастрофы в авиакомпании на данный момент не обладают.

Соболезнования в связи с трагедией близким и родным погибших уже выразил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. «Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на борту регулярного рейса Ethiopian Airlines в Найроби», – говорится на официальной странице политика в Twitter.​

Адис-Абеба, Иван Гридин

Адис-Абеба. Другие новости 10.03.19

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