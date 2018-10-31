У берегов Индонезии обнаружили фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

В ходе поисковой операции у берегов Индонезии спасатели с большой вероятностью обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение самолета Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air. Об этом сообщил Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто, передает австралийская газета The Mercury.

По его словам, обломок обнаружили на дне Яванского моря. Как писал «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 29 октября у берегов Западной Явы. Крушение потерпел лайнер авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на Суматру. На его борту находились 189 человек. Выжить никому не удалось.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX – самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Бортом управляли опытные пилоты. Накануне спасатели нашли фрагменты самолета и останки пассажиров. Поисковые команды расширили район работ. Сегодня на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов. Также водолазы продолжают находить фрагменты тел, их отправляют на ДНК-экспертизу.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 31.10.18

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