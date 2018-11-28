Версия о вине Boeing в крушении лайнера у берегов Индонезии нашла подтверждение

Пилоты потерпевшего в конце октября крушение у берегов Индонезии в Индонезии авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air сообщали диспетчеру о проблемах с управлением самолетом, сообщают СМИ со ссылкой на представителей комиссии по расследованию катастрофы.

Из сообщения следует, что за сутки до авиакатастрофы пилоты этого же самолета, выполнявшие рейс из Денпасара (остров Бали) в Джакарту, сообщали об аналогичных проблемах в управлении. Тогда они решили проблему, отключив автоматическую систему улучшения маневрирования, которая не столь давно и негласно для пилотов была модернизирована компанией Boeing у данной модели самолета.

Следователи полагают, что из-за некорректной работы датчиков система в ходе полета неоднократно автоматически наклоняла нос самолета, добиваясь увеличения скорости полета. В связи с этим комитет транспортной безопасности Индонезии рекомендовал всем пилотам Lion Air пройти дополнительный инструктаж, чтобы принимать верные решения при пилотировании новейших Boeing.

На данный момент также известно, что из данных бортового самописца стало понятно, что пилоты старались избежать падения лайнера почти с момента взлета. Нос самолета более 20 раз опасно опускался вниз на протяжении 11-минутного полета. «Пилотам удавалось поднимать нос снова и снова, пока, наконец, они не потеряли контроль, и самолет стал падать в море со скоростью 450 миль в час», – пишет издание.

Как писал «Новый День», самолет Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море у берегов Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. Разбившийся самолет был выпущен в 2018 году и находился в эксплуатации с августа. На борту находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Гава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Сурджанто Танджоно со ссылкой на данные бортового самописца вскоре после аварии заявил, что указатель воздушной скорости разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов. По словам Танджоно, информация, полученная из «черного ящика», подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.

Федеральная авиационная администрация США 8 ноября выпустила заявление, что технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум 250 самолетов Boeing 737 MAX, которые летают за пределами страны.

Boeing 737 MAX – четвертое поколение среднемагистральных самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 28.11.18

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