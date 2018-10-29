В Индонезии нашли место крушения новейшего Boeing 737 MAX 8

В Индонезии случилась авиакатастрофа с пассажирским самолетом. Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает BBC. Индонезийские власти уточнили, что лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Самолет выполнял рейс JT 610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Он пропал с радаров приблизительно через 10 минут с момента вылета. Поисково-спасательная операция была организована незамедлительно.

Сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту, на данный момент официально не сообщается. По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, в том числе два ребенка, младенец, а также восемь членов экипажа. Издание также сообщает, что спасатели обнаружили место падения самолета.

По данным Flightradar 24, рейс JT 610 выполнял самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером PK-LQP, лайнеру всего три месяца. Борт совершил первый полет 30 июля 2018 года, передан в компанию 13 августа. Самолет имеет 180 пассажирских мест.

Как отмечает РИА «Новости», Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, парк состоит из 115 самолетов, в том числе из новейших Boeing 737 MAX 8. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. Boeing 737 MAX – четвертое поколение среднемагистральных самолетов Boeing 737, созданное для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 28.10.18

В Англии разбился вертолет тайского миллиардера. / В США мужчине, расстрелявшему верующих в синагоге, грозит смертная казнь. / В стене старого дома в США нашли тысячу человеческих зубов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»