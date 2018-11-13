Boeing умолчала о риске срыва лайнеров 737 MAX в пике

Американская авиастроительная корпорация Boeing утаивала от компаний и пилотов, использующих ее лайнеры, информацию о критической опасности сваливания в пике новейших самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников из Федерального управления гражданской авиации США, пилотов и экспертов по безопасности, которые занимаются расследованием крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии в конце октября.

Последних модификаций лайнеров предусмотрена функция предотвращения опасного задирания носа самолета в полете. Однако при нештатной ситуации система способна сильно опустить нос самолета, из-за чего тот срывается в неконтролируемое пике даже при полностью ручном управлении. Наличие такой функции оказалось неожиданностью для пилотов, пишет WSJ.

По данным издания авиастроительная корпорация не удосужилась предупредить о существовании системы предупреждения задирания носа ни менеджеров авиакомпании, ни пилотов. Данные о системе не содержались и в учебных материалах по управлению лайнерами. «С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не уведомить об этом пилотов, которые управляют этими самолетами», – отметил председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA, включает около 15 тыс. авиакомпаний) Майк Майклз.

Как писал «Новый День», о проблемах с управлением новыми Boeing заговорили после крушения 29 октября у западного побережья острова Ява пассажирского Boeing 737 MAX 8. Все 189 человек, которые находились на борту, погибли. Вскоре агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Boeing планирует разослать операторам самолетов 737 MAX предупреждение об установленной системе контроля.

Федеральная авиационная администрация США 8 ноября выпустила заявление, что технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум 250 самолетов Boeing 737 MAX, которые летают за пределами страны, напоминает РБК.

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