Эхо трагедии в Эфиопии: три страны запретили полеты Boeing-737 Max 8. В России решили не перестраховываться

Власти Индонезии вслед за Китаем и Эфиопией решили приостановить полеты самолетов Boeing-737 Max 8 после крушения лайнера данной модели в окрестностях эфиопской столицы Аддис-Абебы.

В индонезийском минтрансе заявили, что временный запрет на использование Max будет действовать со вторника, 12 марта. Самолеты будут возвращены в эксплуатацию после того, как летные инспекторы проведут сертификацию всех лайнеров, заверили в ведомстве.

По информации министерства, 10 из 11 самолетов, чьи полеты были временно запрещены, принадлежат авиакомпании Lion Air, еще один – Garuda Indonesia.

Решение о приостановке полетов Boeing-737 Max 8 также приняла британская авиакомпания Cayman Airways. Запрет будет действовать до тех пор, пока перевозчит не получит дополнительную информацию о состоянии лайнеров.

Ранее власти Китая решили приостановить полеты Boeing-737 Max 8 на внутренних рейсах с 18:00 11 марта 2019 года. В Управлении гражданской авиации КНР отметили, что данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности авиаперелетов в Китае. В китайской авиации используется 96 самолетов Boeing 737 Max.

Аналогичное решение о приостановке полетов Boeing-737 Max 8 приняла авиакомпания Ethiopian Airlines, сообщила пресс-служба компании в Twitter. Такой шаг был сделан в качестве дополнительной меры предосторожности, отмечается в сообщении.

В России новейшие лайнеры Boeing-737 Max 8 эксплуатирует только авиакомпания S7. Перевозчик пока не планирует приостанавливать полеты своих двух лайнеров этой модели. Представитель S7 Airlines сообщил, что специалисты авиакомпании следят за расследованием катастрофы в Эфиопии и находятся в контакте с производителем. «Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов не поступало», – добавил перевозчик (цитата по РИА «Новости»).

В Кремле, комментируя возможный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии, заявили, что вопрос об этом должен решать Минтранс России. Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Катастрофа Boeing-737 Max 8 произошла накануне в Эфиопии недалеко от столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. В числе жертв – трое граждан России. Лайнер разбился через 6 минут после взлета по неизвестной причине. Представители перевозчика заявили, что лайнер был введен в эксплуатацию лишь 4 месяца назад. В авиакомпании также отметили, что перед крушением командир самолета сообщил о возникших проблемах и запросил разрешение на посадку в аэропорту вылета.

Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием самолета Boeing-737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели индонезийской авиакомпании Lion Air разбился при взлете около острова Ява. Погибли все находившиеся на борту – 181 пассажир и восемь членов экипажа. Причиной крушения, по предварительным данным, стала неисправность системы контроля полета, которая отправила лайнер в пике.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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